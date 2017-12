Zonin in audizione a Roma: "Anche la mia famiglia ha perso soldi"

Ha ribadito di essere "tranquillo" Gianni Zonin entrando con il suo avvocato nell'aula di Palazzo San Macuto a Roma per essere sentito dallla commissione parlamentare sulla banche in merito al crack della Popolare di Vicenza. "Purtroppo ho perso anche io dei soldi", ha risposto alla domanda sulle perdite subite da migliaia di risparmiatori.

L'audizione si doveva tenere venerdì ma è stata anticipata per "leggittimo impedimento", dato che il 15 dicembre c'è la terza giornata dell'udienza preliminare al tribunale di Vicenza. Il colloquio è stato reso pubblico solo per un'ora per poi essere secretato su richiesta del deputato Dal Moro del Pd.

Molti i "non ricordo" dell'ex patron della BpVi alle domande dei parlamentari ma sopratutto una linea "difensiva" - anche se Casini ha ribadito all'inizio dell'audizione che la Commissione non è un processo - tesa a ribadire la sua estraneità sulle decisioni che hanno portato al crollo dell'istituto bancario.

Sulle baciate, ovvero quei finanziamenti ai clienti-soci concessi in cambio della sottoscrizione di azione, I'ex presidente BpVi ha affermato di averlo saputo solo "il 7 maggio 2015 dal capo ispettore Bce che mi ha convocato d'urgenza a Milano", per poi chiederne conto al direttore generale.

Anche sui comitati esecutivi Zonin ha negato ogni responsabilità della presidenza, sottolineando che non erano di sua competenza le delibere sui finanziamenti.

Sulle presunte pressioni di Banca d'Italia - che si è costituita parte civile nel processo contro di lui - per contrastare la fusione con Veneto Banca e acquisire Banca Etruria, Zonin ha poi affermato che "ordini non ce ne sono mai stati". E i motivi del crack? "Molti il principale 10 anni di crisi economica"