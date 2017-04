Banca Popolare, l'assemblea degli azionisti approva il Bilancio di esercizio

L’assemblea ordinaria degli azionisti della Banca Popolare di Vicenza, presieduta da Gianni Mion, ha approvato con il 99,99% dei voti espressi, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, comprendente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers.

All'assemblea svoltasi venerdì 28 aprile hanno partecipato fino ad un massimo di 325 azionisti (fisicamente e per delega), in rappresentanza del 99,34% del capitale sociale.

Il bilancio si è chiuso con una perdita di esercizio di euro 1.901.705.146 di euro, che l’Assemblea ha deliberato di coprire mediante l’utilizzo della riserva sovrapprezzi di emissione.

L’assemblea ha inoltre approvato con il 99,99% dei voti espressi, la proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per il restante periodo del mandato in corso, da undici a nove membri. In pratica non si è proceduto alla sostituzione dei due consiglieri dimissionari.

L’assemblea ha inoltre nominato consigliere delegato Fabrizio Viola, in precedenza cooptato dal Consiglio di Amministrazione, il quale resterà in carica fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. A Viola sono staati attribuiti anche i poteri statutari spettanti alla funzione di direttore generale. L’Assemblea ha autorizzato Viola ad assumere altri incarichi essendo egli anche amministratore di Veneto Banca.

A seguito di specifici interventi di alcuni soci, è stato proposto all’Assemblea degli azionisti di autorizzare l’azione di responsabilità nei confronti di coloro che hanno ricoperto il ruolo di amministratore o sindaco nel corso dell’esercizio 2016 sotto la presidenza di Stefano Dolcetta Capuzzo e con amministratore delegato Francesco Iorio, sino quindi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto con effetto dal 13 luglio 2016, con riferimento ad eventuali atti illeciti riflessi nel Bilancio al 31 dicembre 2016.

La proposta è stata respinta dall’Assemblea, avendo registrato il 99,99% di voti contrari.