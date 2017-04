A4, la Provincia vende 100mila azioni in due tranches

La Provincia di Vicenza vende le proprie azioni della A4 Holding Spa, ma nel giorno della scadenza dell'offerta, fa una controproposta rispetto alla proposta di acquisto di Re Consult Infrastrutture Srl.

La Provincia cede al compratore 100.000 azioni in due tranches: 50.000 azioni nel 2017 e 50.000 azioni nel 2018, per un valore complessivo di 30.000.000 di euro (300 euro ad azione), tenendosi 37.956 azioni, per una quota di partecipazione al capitale sociale del 2,046% (prima della cessione era del 7,4373%).



Ottenuto l'accordo di Re Consult Infrastrutture Srl, la Provincia pensa ora alla destinazione da dare al gruzzoletto, su cui il Presidente Achille Variati ha le idee chiare: “L’alienazione di un così importante patrimonio è legato all’opportunità di un investimento straordinario nel territorio provinciale in particolare per tre filoni: messa in sicurezza e ammodernamento dei poli scolastici provinciali, messa in sicurezza dei punti neri della viabilità provinciale, creazione di un tessuto di piste ciclabili connesse dando vita a vere e proprie ciclo vie non solo di interesse locale ma anche di interesse interprovinciale e turistico.”