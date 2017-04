Assemblea Popolare di Vicenza: bancari in protesta

Azionisti dentro e lavoratori fuori, in protesta per il piano esuberi.



In scena, venerdì mattina in Fiera a Vicenza, l'assemblea della Popolare chiamata ad approvare il Bilancio 2016, che ha fatto segnare un rosso da 1,9 miliardi.



Ad aprire i lavori è stato il presidente Gianni Mion; tra gli argomenti, anche il piano di fusione con Veneto Banca.