Asiago Dop si rafforza in Messico

Promuovere e valorizzare la conoscenza dell’Asiago DOP in Messico espandendo la sua presenza commerciale sono gli obiettivi della partecipazione del Consorzio Tutela Formaggio Asiago ad Expo Antad Alimentaria Mexico 2017, la principale fiera del settore agroalimentare del paese sudamericano che si svolge dal 7 al 9 marzo nel quartiere fieristico Expo Guadalajara.

Il Messico fa parte del gruppo di paesi emergenti con le migliori prospettive di sviluppo economico, identificati con l'acronimo MIST: Messico, Indonesia, Corea del Sud e Turchia. Negli ultimi 5 anni l’import di formaggi nel paese è cresciuto di oltre il 45% e, nel solo 2016, l’Italia ha qui esportato prodotti lattiero-caseari per poco più di 2 milioni di euro. Un mercato dunque in crescita ma ancora dalle potenzialità poco sfruttate, dove il recente interesse e aumento del consumo dei prodotti italiani dovuto al diffondersi della ristorazione del belpaese e il miglioramento generale dell’economia, cresciuta, nel 2016, del 2,6% (dati OCSE) apre ad opportunità che il Consorzio di Tutela Formaggio Asiago ha scelto di cogliere con la partecipazione diretta alla principale fiera del settore agroalimentare, Expo Antad Alimentaria Mexico 2017, insieme ad alcune aziende socie.

Proprio nel paese sudamericano, in questi anni, Asiago DOP ha avviato con successo un’intensa azione di tutela che ha consentito, anche grazie all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle indicazioni geografiche, il pieno ed esclusivo diritto alla commercializzazione attraverso l'uso di questa denominazione. Successo che si affianca all’attività istituzionale del Consorzio che ha ottenuto, dal primo gennaio 2016, la riduzione dei dazi doganali dal 120% al 45%.

“In virtù dell'attività di tutela legale da noi svolta – afferma Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio di Tutela – in Messico la denominazione Asiago gode di pieno riconoscimento come Indicazione Geografica. In tempi recenti abbiamo chiesto a primarie insegne della distribuzione in Messico, come Walmart e Superama, di non importare prodotti fraudolenti dagli USA, ed esse hanno accettato. Inoltre, le autorità messicane hanno respinto tutti i tentativi di registrazione di marchio effettuati a scopo di disturbo da aziende nordamericane. Il medesimo approccio proattivo ha consentito di registrare denominazione e/o marchio in tutti i principali mercati mondiali. Di conseguenza ci aspettiamo che la UE garantisca pieno riconoscimento nell'ambito dei vari negoziati bilaterali di libero scambio, prendendo atto del fatto che i tentativi di delegittimazione delle indicazioni geografiche svolti in questi anni dai produttori statunitensi e dalle loro lobby sono falliti e che le eccezioni sollevate nell'accordo CETA rispetto alla denominazione ASIAGO possono essere accettabili solo in Nord America - dove vi è una situazione particolare - ma non nel resto del mondo, dove godiamo di piena protezione."

Un'efficace azione di tutela del marchio rappresenta un necessario supporto per il successo commerciale e, dopo aver svolto con efficacia tutte le necessarie azioni di tutela legale, Asiago DOP lancia ora la sua azione di promozione da Expo Antad Alimentaria Mexico 2017 per occupare nuovi spazi di mercato e garantire un contatto diretto con gli operatori sudamericani e un mercato di 120 milioni di abitanti con oltre dieci milioni di consumatori potenziali di prodotti gourmet. Negli appuntamenti programmati nel corso dell’evento, oltre agli incontri per gli operatori, il Consorzio di Tutela organizzerà degustazioni guidate per permettere ai visitatori di conoscere ed apprezzare le caratteristiche della specialità veneto-trentina, autentica espressione del suo territorio d’origine.