Arzignano, lavori in via Dei Mille: cambia la viabilità

Da mercoledì a martedì 28 febbraio, via dei Mille ad Arzignano, verrà chiusa al traffico veicolare.

La variazione interesserà il tratto compreso fra via Broli e l’incrocio con via Crocetta. La chiusura, spiega l'amministrazione comunale, è resa necessaria in entrambi i sensi per consentite l’esecuzione di lavori sulla rete fognaria. Durante tutto il periodo sarà garantito il transito ai pedoni sul marciapiede.