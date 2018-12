Arrivano i nuovi contatori del gas, più pratici e smart

Innovazione e praticità: a questi due obiettivi si ispira la campagna di sostituzione dei contatori del gas che Servizi a Rete – SAR (società di distribuzione del Gruppo AIM) ha avviato da circa un anno nelle case dei 15 comuni gestiti e che ora arriverà anche nel capoluogo, e che porterà, nell’arco di tre anni, ad installare complessivamente oltre 70 mila nuovi apparati.

Si tratta di ‘smart meter’, come tecnicamente sono definiti, tecnologicamente molto avanzati che rispondono, come i precedenti, a standard di sicurezza altissimi, ma che ospitano a bordo anche unatecnologia che consente di comunicare con la società di distribuzione, che in questo modo può monitorare puntualmente consumi o segnalazioni di vario tipo.

Questa innovazione, peraltro dettata da una delibera dell’Autorità per l’Energia, porta le utenze servite da SAR ad avere un servizio di qualità più elevata, garantito dall’introduzione di una tecnologia wireless che metterà SAR nella condizione di comunicare con maggiore frequenza i consumi alle rispettive società di vendita che, di conseguenza, possono fatturare i costi reali evitando fatturazioni presunte. Tutti i nuovi contatori “smart meter” istallati da SAR soddisfano le stringenti norme europee “MID” e presentano ridottissimi margini di errore nelle misurazioni, significativamente inferiori agli standard stessi richiesti dalle normative CEE.

COME FUNZIONA LA SOSTITUZIONE

Non solo, ma SAR, a ulteriore garanzia del consumatore, di propria iniziativa e attraverso laboratori indipendenti, effettua ciclicamente controlli a campione sui contatori acquistati, al fine di garantire l’affidabilità e la qualità del modello di misuratore che sarà installato nelle case. Operativamente, gli utenti interessati dalla sostituzione ricevono per tempo una lettera da SAR che riporta tutte le informazioni in merito alla sostituzione, nonché l’indicazione del periodo in cui è prevista la sostituzione, di norma due mesi più tardi.

Successivamente, l’utente è informato sul giorno e l’ora in cui il tecnico SAR effettuerà la sostituzione del contatore. L’intervento dura al massimo un’ora e comporta la sospensione dell’erogazione del gas per il tempo necessario ad operare in sicurezza. È opportuno che l’intestatario del contratto, oppure un suo delegato, siano presenti per firmare la modulistica prevista e quindi ripristinare il gas con tempestività. Il personale che effettua l’intervento è sempre munito di un tesserino di riconoscimento di SAR, e non chiede mai né di visionare le precedenti bollette del gas né di essere remunerato.

Poiché, talvolta, per accedere al contatore è necessaria la presenza dell’utente, in caso di impossibilità si può fissare un appuntamento seguendo le indicazioni riportate sulla lettera o sull’avviso lasciato dall’incaricato di SAR. Alla fine dei lavori, l’utente firmerà il rapporto dell’intervento nel quale è indicata la lettura del contatore al momento della sostituzione, e riceverà le istruzioni sull’uso del nuovo contatore e sulle funzioni del display.

I tecnici di SAR svolgeranno anche alcuni controlli per accertare eventuali perdite di gas nell’impianto. Qualora si riscontrassero reali e seri problemi di sicurezza, anche se mai notati in precedenza dai proprietari, per garantire l’incolumità dei residenti sarà temporaneamente sospesa la fornitura. La riapertura avverrà a seguito della verifica e della certificazione dell’idraulico di fiducia dell’utente. L’intervento dell’idraulico, trattandosi di una consulenza condotta su un impianto privato, rimane a carico dell’utente.

Per tutte queste informazioni è possibile visitare il sito serviziaretesrl.it, alla pagina Distribuzione gas, così come l’utente, in ogni fase della sostituzione, può rivolgersi allo 0445-230492, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.