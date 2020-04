App per lo sharing di bici e monopattini elettrici: un vicentino vince l'Odeon Hackathon

Una App mobile per incentivare sharing mobility e mobilità ecosostenibile, che permette di noleggiare o di abbonarsi ai servizi di condivisione di bici, monopattini elettrici o sistemi di trasporto pubblici della propria zona. Con in più la possibilità di localizzare con facilità i veicoli nella propria città, conoscere corsi ed eventi raggiungibili e raccogliere punti per premi e agevolazioni in negozi e attività del territorio. È Moove, il progetto ideato dal 22enne vicentino Ettore Falde, residente a Folgaria in provincia di Trento e laureato in ingegneria dell'informazione e dell'organizzazione di impresa all'Università di Trento e iscritto alla master school europea di Fintech, il vincitore dell’Odeon Hackathon.

Il contest virtuale per idee basate sulla valorizzazione degli Open Data, che si è concluso giovedì 23 aprile, ha visto la partecipazione di 14 team di creativi, molti giovanissimi, che si sono sfidati su soluzioni innovative a sostegno della ripresa economica post Covid-19, ma anche per lo sviluppo sostenibile e green oriented. L’Hackathon nasce nell’ambito del Progetto Odeon, di cui è capofila la Regione Veneto, promosso dalla Camera di Commercio di Padova (partner di progetto) insieme ai partner tecnici Cna Padova, T2I, Talent Garden, Confartigianato Vicenza, Quantitas srl. Iniziato martedì 21 aprile il contest ha visto i team al lavoro nell’arco delle 48 ore successive e si è concluso con il Pitching dei progetti, la proclamazione dei sei finalisti e, tra questi, il vincitore, selezionati da una Giuria qualificata presieduta da Gianluigi Cogo in rappresentanza della Regione Veneto.

PROGETTO ODEON

L’Hackathon ( evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori dell'informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici) dà il via ad una serie di iniziative nell’ambito del progetto europeo Interreg Med “Odeon: Open Data for European Open iNnovation”, che si focalizza sulla qualità dei dati messi a disposizione dal settore pubblico e sulla creazione di Data HUB territoriali che favoriscano la produzione di servizi e applicazioni nell’ottica dell’Open Innovation, con la collaborazione tra pubblico e privato. Il Data Hub Veneto, creato insieme dalla Regione e dalla Camera di Commercio di Padova, ha proprio l’obiettivo di diffondere e sensibilizzare imprese, ricercatori, start-up sulle possibilità di sfruttamento degli Open Data, di offrire supporto specializzato erogando servizi nel territorio e di generare nell’ottica della quadrupla elica una sinergia tra tutti gli attori coinvolti.

OPEN DATA - Gli Open Data sono dati pubblici in formato aperto e accessibili a tutti i cittadini, senza licenze di copyright o altri limiti legati all’utilizzo, con l’obiettivo, fra gli altri, di favorire la trasparenza nell’attività della pubblica amministrazione. In riferimento al termine “open”, un contenuto o un dato viene definito aperto se chiunque ha la possibilità di utilizzarlo, riutilizzarlo e distribuirlo.