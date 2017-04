Altavilla Vicentina, parte la 6^ edizione del “Master coaching professional competence"

Il coaching è una metodologia di formazione nella quale una persona uno studente nel raggiungere uno specifico obiettivo. La prima Master Certified Coach in Italia, Marina Osnaghi, che dal 2012 ha già a diplomato 113 coach veneti, è responsabile del “Master coaching professional competence” in corso ad Altavilla Vicentina.

Il settore è in continua crescita: quello del coaching è un fenomeno che dal mondo anglosassone ha conquistato il Nord-Est italiano. Record d'iscrizioni infatti per questa 6° edizione del Master, con base ad Altavilla Vicentina,

La scuola consente ai suoi allievi ed ex allievi di ottenere un supporto didattico continuativo in maniera totalmente gratuita per restare al passo coi tempi. Dal leader aziendale al consulente che inizia a formare, il master accompagna gratuitamente i coach in un’educazione continua con il programma “Get Together”.

È grazie a questa preparazione che i coach possono accedere con sicurezza agli esami di accreditamento di ICF, che permetterà loro di presentarsi con un serio ed internazionale biglietto da visita.