TAV: Ok del CIPE per la tratta Verona-Vicenza

Approvato in via definitiva il progetto della tratta Verona-Bivio Vicenza della linea ad Alta Velocità-Alta Capacità ferroviaria Milano-Venezia. Il sì del CIPE è arrivato nella serata di venerdì e rigurda cinque comuni del vicentino: Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Altavilla Vicentina, Brendola e otto del veronese: Verona, Belfiore, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, Zevio, Caldiero, Arcole e Monteforte D’Alpone. Si prevede l'apertura dei cantieri nell'estate del 2018 e i lavori interesseranno il territorio delle due provincie per un totale di 44,2 chilometri.

“Si tratta di un’opera statale di grande importanza – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti, presente a Roma alla riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica – che consentirà di migliorare i collegamenti in direzione est-ovest, con rilevanti benefici in termini di mobilità per i cittadini veneti"

Il progetto è finanziato con il Contratto di Programma tra Ministero e Rfi per 2 miliardi 713 milioni complessivi, di cui 984 milioni per la realizzazione del primo lotto costruttivo, con i lavori che potrebbero prendere avvio nel secondo semestre del 2018. Il tracciato si sviluppa dalla Stazione di Verona Porta Vescovo fino al Comune di Altavilla, e prevede il raddoppio della linea con il rifacimento della stazione di Lonigo e la realizzazione della nuova stazione di Montebello, in provincia di Vicenza.

“Il raddoppio dei binari – fa notare l’Assessore De Berti – avrà anche ricadute positive sull’efficienza del servizio ferroviario regionale, liberando tracce che potranno consentire un aumento delle frequenze”.