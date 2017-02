Alle Piramidi apre il nuovo Iper Rossetto

Inaugura questo giovedì alle ore 9, all’esterno del Centro Commerciale “Le Piramidi” di Torri di Quartesolo (VI), il nuovissimo Iper Rossetto. Il giorno prima, alle ore 17, avrà luogo la cerimonia ufficiale con invito, alla quale presenzieranno la Proprietà e le Autorità locali. 52 anni di storia e 3 generazioni di tradizione familiare: il Gruppo Alimentare Rossetto nasce a Verona nel cuore degli anni sessanta e intraprende da allora uno straordinario percorso di crescita che lo porta ad essere oggi un’azienda leader nella GDO, riconosciuta anche nel 2016 dalla rivista Altroconsumo come l’insegna in cui si riesce a realizzare la maggior economia sul paniere dei prodotti di marca.

I numeri sono importanti e parlano chiaro: 1.600 collaboratori, 3 centri di distribuzione, 6 laboratori di lavorazione, 48 automezzi, 24 punti vendita. Il Gruppo offre qualità e risparmio in ben 9 provincie del nord Italia: Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Mantova, Brescia, Cremona, Reggio Emilia e Modena. La sede di Torri di Quartesolo (VI) è dotata di parcheggio da 600 posti di cui 400 coperti, 7.500 metri quadri di superficie complessiva e 4.500 di superficie vendita, 24 casse di nuova tecnologia con resto automatico, di cui 4 self-pay. All’interno del nuovo punto vendita i consumatori trovano panificio, pasticceria e cucina di produzione Rossetto, enoteca di alta ristorazione, gastronomia, macelleria, pescheria e ortofrutta.

In occasione dell’inaugurazione viene offerto eccezionalmente a tutti clienti uno sconto speciale alla cassa del 10% sull’intero importo della spesa. La promozione dura fino al 5 marzo 2017 e viene riproposta, come in tutti gli altri punti vendita del Gruppo, ogni ultimo mercoledì del mese. “Dietro ai nostri successi ci sono molto lavoro e tante persone”. – così commenta Lorenzo Rossetto, amministratore delegato del Gruppo Alimentare Rossetto - “Il nuovo Iper di Torri di Quartesolo (VI) è una tappa importante nel nostro progetto di espansione che coinvolge, oltre al Veneto, anche Lombardia ed Emilia Romagna”.

La campagna di promozione dell’evento è stata ideata da Cooee, associata Assocom, che da 27 anni ne cura la comunicazione. L’agenzia ha realizzato un lancio articolato in due fasi, prima e dopo l’evento, con l’obiettivo di suscitare interesse e aspettativa in tutta la provincia di Vicenza e di comunicare la nuova insegna al bacino di utenza. I media utilizzati sono stampa quotidiana, affissione, radio e facebook. “La nostra collaborazione con il Gruppo Alimentare Rossetto è una continua sfida – dice Mauro Miglioranzi, CEO e direttore creativo esecutivo di Cooee Italia – perché stiamo parlando di un’azienda leader della GDO, con numeri che crescono di anno in anno. Oggi Rossetto ci offre l’opportunità di misurarci con una visione che va ben oltre il medio periodo”.