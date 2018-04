Acquisiti 18 miliardi di crediti deteriorati di Banca Popolare e Veneto Banca

In data odierna SGA – Società per la Gestione di Attività S.p.A. (di seguito “SGA”), ai sensi di quanto previsto nell’articolo 5 del Decreto Legge n.99 del 25 giugno 2017 ed in ottemperanza a quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 221 del 12 marzo 2018 (nel seguito “DM 221/2018”), ha sottoscritto con Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito “PopVicenza LCA”) e con Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito “Veneto Banca LCA”) i contratti per acquisire i portafogli di crediti deteriorati dei due istituti, per il tramite e per conto, rispettivamente, del Patrimonio Destinato Gruppo Vicenza e del Patrimonio Destinato Gruppo Veneto, entrambi costituiti con il suddetto Decreto Ministeriale.