Acque del Chiampo, cade il cda sull'affaire Arica

Nel pomeriggio di giovedì, nel corso della seduta prevista, i consiglieri Andrea Pellizzari, Vania Molon, Luisa Nardi, Anna Bertazzoni, hanno rassegnato le proprie dimissioni che hanno motivato in un testo illustrato nel corso dell’incontro.

«Il Presidente Renzo Marcigaglia - sottolinea in una nota Acque del Chiampo spa - preso atto che con le dimissioni dei 4/5 del Consiglio, lo stesso è decaduto, ha fissato la data dell’Assemblea dei Soci per la nomina della nuova governance per il 13 marzo prossimo alle ore 15. Fino a quella data il CdA rimane al lavoro per la sola ordinaria amministrazione».

Le dimissioni sarebbero giunte venerdì mattina sui tavoli dei sindaci a capo dei comuni soci della spa, Arzignano e Chiampo in primis. L'indiscrezione è stata confermata stamani dalla maggioranza di centrodestra che regge l'amministrazione al comune di Arzignano.

In piazza della libertà ora si guarda a quanto sta accadendo nella piú importante controllata di Acque del Chiampo, ossia il Consorzio Arica: il quale gestisce il maxi collettore che raccoglie i reflui delle industrie della pelle, un consorzio con un peso specifico importantissimo, che è de facto la scatola nera dell'industria conciaria.

Venerdì mattina il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua (a capo di una giunta a trazione leghista), nel confermare la indiscrezione delle dimissioni di Pellizzari e degli altri componenti, ha esplicitato il suo pensiero con una lunga nota.

«Accolgo le dimissioni del cda. Non c'erano più le condizioni per continuare. Ora Acque del Chiampo deve ripartire in fretta con massima velocità verso 4 obiettivi: Pfas zero, soluzinoe fanghi e opere idrauliche nei comuni, riduzione spese. Nei prossimi giorni - si legge - contatterò i sindaci per ascoltarli e capire se esista o meno la possibilità di costruire assieme a loro un nuovo cda forte, preparato e rappresentativo dei territori».

Bevilacqua poi interviene su un tema spinosissimo, quea della recentissima riconferma del cda di Arica deciso con una sorta «di blitz teso alla mera autoconservazione del posto», questa l'accusa della maggioranza al comune di Arzignano, deciso dal cda uscente di Acque del Chiampo. Una delle critiche piú dure riguarda il fatto che il cda uscente di Adc ha riconfermato molti componenti del cda della controllata Arica che a loro volta occupavano uno scranno nel board della controllante. E mentre la maggioranza al comune di Arzignano parla di manovra dettata solo dalla voglia «di assicurarsi una sedia in una compagnia pubblica» tocca proprio a Bevilacqua spiegare i dettagli del suo malcontento.

«Per quanto riguarda Arica - sottolinea il primo cittadino arzignanese - sono rimasta molto delusa dalla fretta di Mondardo nel procedere alle nomine di auto-salvataggio. Avevo inviato ufficiale diffida con richiesta di proroga prevista dalla legge. Non mi hanno ascoltato.Valuterò con i miei legali come procedere. Di sicuro questa Arica, politicamente non rappresenta minimamente la maggioranza».

Il capo di scena in Adc non giunge del tutto inaspettato perchè oltre alla querelle sul controllo di Arica, rimane anche quella sulle spese per affidamenti esterni che gli stessi vertici di Arica e di Adc avrebbero deciso negli anni. Si tratta di voci che avrebbero messo in allarme la attuale maggioranza che governa la città del Grifo.