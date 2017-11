Acque del Chiampo incontra le mamme no Pfas”: "Sicurezza anche fuori zona rossa"

E’ durato quasi quattro ore l’incontro tra i vertici di Acque del Chiampo e una nutrita rappresentanza del Comitato Mamme No Pfas che, dopo essere state in Regione e dal Ministro Galletti, hanno approfondito le tematiche inerenti l’emergenza PFAS ed hanno incontrato per la prima volta il Direttore Generale dell’Arpav e Coordinatore per l’emergenza Pfas Nicola Dell’Acqua.

Acque del Chiampo ha annunciato che dopo gli zero PFAS sta ultimando una proposta per mettere in sicurezza tutta l’area anche fuori dalla cosiddetta Zona Rossa. Per l'occasione è stata anche ripercorsa tutta la storia dell’emergenza e l'azienda ha elencato le azioni che ha messo in campo negli ultimi quattro anni di lavoro, data della prima segnalazione riguardante le sostanze perfluoroalchiliche

“In questi ultimi quattro anni” - ha dichiarato il Consigliere Delegato Andrea Pellizzari – Acque del Chiampo ha investito quasi tre milioni di euro in ricerca, sistemi di filtrazione e nuovi allacciamenti idrici per rispondere ad un pericolo che hanno causato altri. E il risultato è che dal 6 di ottobre Lonigo, dal punto di vista acquedottistico, e dal 18 ottobre Brendola si trovano a zero PFAS. Abbiamo anche avviato con il Consiglio di Bacino tutte le azioni legali utili ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla Miteni e stiamo collaborando con la Procura della Repubblica".