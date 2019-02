Acquario di Genova, eccellenza Vicentina rende possibile impianto di trigenerazione.

Thiene/Genova. In un epoca di cervelli in fuga, il vicentino può vantare invece una eccellenza di rientro. Un team di ingegneri altamente qualificati che dal Venezuela tornano in patria per sviluppare tecnologie di altissimo livello. Questa è Pulse Dynamics, l’azienda sita nel vicentino che si occupa di progettazione, rumore e vibrazioni e che ha reso possibile l’installazione dell’impianto di trigenerazione dell’Acquario di Genova. Il trigeneratore, che produrrà acqua calda, acqua fredda ed elettricità destinate al fabbisogno dell’intera struttura e che ridurrà le emissioni di CO2, galleggia sopra ad una sospensione ad aria studiata, progettata e realizzata ad hoc proprio dall’azienda thienese. La sospensione supporta un peso complessivo di 16 tonnellate, è lunga sei metri ed è posizionata sopra la vasca dei lamantini e una sala riunioni ed evita che le vibrazioni e rumori continui del trigeneratore si propaghino verso l’acquario, arrecando disturbo inaccettabile a persone ed animali. Il sistema antivibrante riduce il disturbo di oltre il 99%, ma la difficoltà tecnica è stata ancora maggiore in quanto deve rimanere perfettamente livellato per non danneggiare il motore del trigeneratore. A tal proposito, la pressione dei 14 cuscinetti ad aria viene regolata continuamente, così da far fronte alle variazioni di carico del normale funzionamento e al personale che sale sulla pedana per la manutenzione. Un sistema di monitoraggio tramite sonar controlla costantemente la sospensione ed avverte i tecnici se rileva anomalie, permettendo un funzionamento 24/24 senza la presenza di personale. Questo sistema isolante, commissionato da CPL Concordia, vincitrice dell’appalto per la realizzazione dell’impianto di trigenerazione, è stato installato a fine dicembre 2018 e collaudato nei primi giorni di gennaio 2019. Un esempio di alta specializzazione professionale che ha permesso ancora una volta al settore imprenditoriale vicentino di contraddistinguersi.