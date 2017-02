Serenissima: pubblicato il bando d'asta per la vendita delle azioni

Un pacchetto azionario di 313.250 azioni, pari al 16,8876% del capitale sociale di A4 Holding. Il bando d'asta pubblica è stato ufficializzato questa mattina con la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza, capofila e stazione di gara. La base d'asta è di 377,39 euro ad azione, cioè il 10% in meno di quanto richiesto all'ultima asta pubblica (andata deserta), per un totale di 118.217.417,50 euro.

La vendita è in blocco, per l'intero lotto. Non sono possibili offerte di quote parte, come non sono possibili offerte al ribasso rispetto alla base d'asta: si aggiudicherà l'intero pacchetto azionario chi offrirà il prezzo più elevato. Le offerte devono arrivare entro le ore 12 del 27 marzo 2017 all'Ufficio Protocollo della Provincia di Vicenza. La Provincia di Vicenza è l'Ente con il maggior numero di azioni: 137.956, pari al 7,43% del capitale sociale, per un introito messo a bando di poco più di 52milioni di euro.

Una cifra importante, che per le casse della Provincia, sempre più impoverite dai prelievi romani, sarebbe vero e proprio ossigeno. Il Presidente Achille Variati già l'aveva detto al Consiglio Provinciale di fine gennaio e lo ribadisce: una cosa è certa, e cioè che si deve trattare di una vendita, non di una svendita, per questo non sono ammesse offerte al ribasso. Altrettanto certo è che quanto ricavato dalla vendita delle azioni andrà totalmente investito sul territorio vicentino.

“Con un progetto -afferma Variati- condiviso dai Sindaci, capace di lasciare un segno positivo nelle infrastrutture della nostra provincia.” Ora è importante capire come il mercato reagirà al bando d'asta. Domanda che avrà risposta tra poco più di un mese. Dopodichè ci sarà tempo per valutare la proposta di Abertis, che attraverso Re.Consult Infrastrutture Spa ha comunicato la disponibilità all'acquisto di tutte le quote pubbliche, offrendo 300 euro ad azione. Proposta valida fino a fine aprile.