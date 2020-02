A Vicenza il lavoro è adesso: scopri tutte le opportunità!

A Montecchio Maggiore (VI) è arrivata IG – Agenzia per il lavoro, una realtà con una lunga storia nel Nord Italia, soprattutto in Veneto, che promette di supportare il nostro territorio nello sviluppo dell’economia e del lavoro. Da oltre trent’anni l’Agenzia si pone come punto di contatto tra aziende e persone, cercando di creare nuove opportunità sia per le imprese locali sia per chi cerca lavoro.

“Sono consapevole che cercare lavoro sembri spesso un percorso complesso e tortuoso – spiega William Fior, il Regional Manager IG per il Triveneto - A volte, però, la risposta è quella di sapersi affidare a qualcuno che sa come muoversi e che ci sa aiutare a raggiungere i nostri obiettivi. Ecco perché la nostra Agenzia per il Lavoro può essere un punto di riferimento: incontriamo le aziende tutti i giorni, conosciamo le opportunità e possiamo supportare i lavoratori nella ricerca della loro prossima avventura professionale”

Le figure ricercate

“Le opportunità di lavoro che offre il territorio di Vicenza sono molte e variegate. – racconta William - Al momento la filiale di Montecchio Maggiore è alla ricerca di Operai Generici, Montatori Meccanici trasfertisti e un Responsabile di Magazzino. Per quest’ultima posizione l’azienda punta su una figura junior da formare e far crescere all’interno della propria realtà”.

Come fare per candidarsi?

Il team IG ti aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 in Via Brigata Valdagno 32, Montecchio Maggiore (VI), presso il Keyspace Business Center.

In alternativa, potete mettervi in contatto con IG inviando il CV a montecchiomaggiore@inforgroup.eu.