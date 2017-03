96 studenti di cimba in “company tour” in tutto il Veneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

«Per il metodo didattico adottato in CIMBA - afferma Cristina Turchet, direttore della Business School - è fondamentale il confronto con la realtà, dove poter applicare o verificare quanto si apprende in aula. Le aziende del territorio sono molto aperte ad uno scambio con studenti e docenti, che si concretizza nelle visite e in altre forme di collaborazione con la nostra realtà internazionale.»



In territorio vicentino, la F.lli Campagnolo, nella sede di Romano D'Ezzelino (VI) ha accolto 18 studenti, con i professori Dominic Standish, che al CIMBA insegna "Business Communication", e Andy Fields che si occupa invece di "International Finance". Hanno incontrato Riccardo Colonna, dell'ufficio marketing del gruppo e visitato due stabilimenti per toccare con mano il sistema produttivo dell'azienda. «Ci è particolarmente gradita la visita degli studenti CIMBA - afferma Colonna - perché conferma il nostro canale di collaborazione con la business school americana in Veneto. L'azienda intende questo scambio con i giovani come un investimento sul futuro, nel quale crediamo fortemente. Dopo una presentazione generale, il focus si è portato sul marketing che per noi è internazionale, dato che la maggior parte del business di F.lli Campagnolo si svolge nei mercati esteri. Siamo poi passati alla visita agli stabilimenti di Bassano del Grappa, dove i ragazzi hanno visto di persona il processo produttivo del pile per l'abbigliamento, che si svolge in gran parte in Italia.» Favini, con sede a Rossano Veneto (VI), ha aperto le porte a 16 studenti accompagnati dal professor James Alleman, docente di "Global Business & Economics"; hanno incontrato la dirigente delle Risorse Umane, Martina Meneghetti, che dopo la presentazione teorica, li ha guidati nella visita al sistema produttivo della cartotecnica.