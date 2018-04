25 Aprile 2018: centri commerciali, supermercati e negozi aperti a Vicenza e provincia

Molti centri commerciali, supermercati e negozi di Vicenza e provincia rimarranno aperti per martedì 25 aprile in occasione per la Festa della Liberazione

Centri commerciali aperti a Vicenza:

L'Auchan di Vicenza in strada delle Cattane 71 rimarrà aperto dalle 8.30 alle 21.

Aperto anche il Centro Palladio di Vicenza in strada Padana verso Padova 60 dalle 9.30 alle 20.30 (chiuso solo il 1 Maggio).

Aperta la Galleria Parco Città di Vicenza in via Quadri 59 dalle 9 alle 13

Centri commerciali aperti in Provincia:

Aperto il Carrefour di Thiene in via del Terziario 2, Mercoledì 25 Aprile dalle 9.00 alle 21.00 e Martedì 1 Maggio dalle 9.00 alle 21.00

Anche il Grifone Shopping Center di Bassano del Grappa in via Capitelvecchio 88 rimarrà aperto dalle 8.30 alle 21 sia Mercoledì 25 Aprile che Martedì 1 Maggio

Aperti l'Emisfero di Zanè in via Manzoni 124 e l'Emisfero di Bassano del Grappa in via De Gasperi 80 dalle 9 alle 20 (chiusi entrambi il 1 Maggio).

Aperto il 25 Aprile il centro commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo in via Pola 20 con orario festivo (chiuso 1 Maggio).

Supermercati aperti sul territorio Berico: