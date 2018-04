1 Maggio 2018: centri commerciali, supermercati e negozi aperti a Vicenza e provincia

Non molti i centri commerciali, supermercati e negozi di Vicenza e provincia aperti per lunedì 1 maggio in occasione per la Festa dei Lavoratori.

Centri commerciali a Vicenza:

Chiuso L'Auchan di Vicenza in strada delle Cattane 71

Chiuso anche il Centro Palladio di Vicenza in strada Padana verso Padova

Centri commerciali aperti in Provincia:

Aperto il Carrefour di Thiene in via del Terziario 2, Martedì 1 Maggio dalle 9.00 alle 21.00

Anche il Grifone Shopping Center di Bassano del Grappa in via Capitelvecchio 88 rimarrà aperto dalle 8.30 alle 21

Chiuso il centro commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo in via Pola 20.

Supermercati aperti sul territorio Berico:

Il supermercato Pam di Vicenza in viale Trento (angolo via Pecori Giraldi) sarà aperto con orario continuato dalle 9 alle 20.

I punti vendita del supermercato Conad sul territorio berico (Rosà, Thiene, Arzignano, Vicenza, Bassano del Grappa di via Pecori Giraldi 71, Valdagno, Marostica) saranno aperti.

I punti vendita del supermercato Lidl nel vicentino (Altavilla Vicentina; Bassano del Grappa; Chiampo; Lonigo; Malo; Marano Vicentino; Marostica; Montecchio Maggiore; Schio; Valdagno) rimarranno aperti con orario continuato dalle 9 alle 20

Chiusi I punti vendita del supermercato Famila a Vicenza e provincia (Arzignano Baracca; Arzignano Diaz; Bassano del Grappa; Chiampo; Schio Santissima Trinità; Schio XX Settembre)

Chiusi I punti vendita dei supermercati A&O sul territorio berico (Torrebelvicino, Zugliano, Arsiero, Malo, Nanto, Nove, S. Agostino, S. Pio x, Laghetto)

Chiusi I supermercati Eurospar nel vicentino

Chiuso Il supermercato Spak (Gruppo Vega) di Costabissara in Strada Statale Pasubio 9

Chiusi I supermercati Coop sul territorio berico

Discount aperti a Vicenza e provincia: