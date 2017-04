1 Maggio 2017: centri commerciali, supermercati e negozi aperti a Vicenza e provincia

LA GUIDA DEGLI EVENTI PER IL PONTE DEL 1 MAGGIO

LA TOP 5 DEL 1 MAGGIO 2017 SUL TERRITORIO BERICO

GLI EVENTI DEL 1 MAGGIO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

TUTTI I MUSEI E I MONUMENTI APERTI PER IL PONTE DEL 1 MAGGIO NEL VICENTINO

Solo alcuni centri commerciali, supermercati e negozi di Vicenza e provincia rimarranno aperti per lunedì 1 maggio in occasione per la Festa dei Lavoratori.

Ecco l'elenco delle attività commerciali aperte e chiuse sul territorio berico:

CENTRI COMMERCIALI A VICENZA:

Chiuso l'Auchan di Vicenza in strada delle Cattane 71.

Chiuso il Centro Palladio di Vicenza in strada Padana verso Padova 60.

Chiusa la Galleria Parco Città di Vicenza in via Quadri 59.

CENTRI COMMERCIALI IN PROVINCIA DI VICENZA:

Aperto il Carrefour di Thiene in via del Terziario 2 (Galleria 8.30-21 / Iper 8-21): dal 28 aprile al 7 maggio è in calendario la mostra "Aspettando il Giro", dedicata al mondo del ciclismo.

Aperto il Grifone Shopping Center di Bassano del Grappa in via Capitelvecchio 88 rimarrà aperto dalle 8.30 alle 21.

Chiusi l'Emisfero di Zanè in via Manzoni 124 e l'Emisfero di Bassano del Grappa in via De Gasperi 80.

Chiuso il centro commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo in via Pola 20.

SUPERMERCATI SUL TERRITORIO BERICO:

Aperto il Pam Panorama di Vicenza in viale Trento (angolo via Pecori Giraldi) con orario continuato dalle 9 alle 20.

Aperto il Pam Panorama di Vicenza in viale Mazzini 29 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Aperti i 4 punti vendita Lidl nel vicentino (Altavilla Vicentina; Chiampo; Marano Vicentino; Schio) con orario continuato dalle 8.30 alle 20.

Aperti i 6 punti vendita Lidl sul territorio berico (Bassano del Grappa, Lonigo, Malo, Marostica, Montecchio Maggiore, Valdagno) con orario festivo dalle 9 alle 13

Aperti i 6 punti vendita Conad sul territorio berico (Rosà, Arzignano, Vicenza, Bassano del Grappa di via Pecori Giraldi 71, Valdagno, Sandrigo) solo per mezza giornata dalle 9 alle 13.

Aperto il Conad di Marostica con orario continuato dalle 9 alle 19.

Aperto il Conad di Thiene dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Aperto il Conad City di Bassano del Grappa in via IV Armata dalle 9 alle 13 (salvo disposizioni interne diverse dell'ultima ora).

Aperto dalle 7 alle 12.30 il Despar (punto vendita affiliato) di Monticello Conte Otto in via Roma 37.

Aperti dalle 9 alle 13 i Despar (punti vendita affiliati) di Recoaro Terme e Montorso Vicentino.

Chiusi i Despar (punti vendita affiliati) di Ancignano di Sandrigo, di Povolaro di Dueville e Sarego - salvo disposizioni differenti e direttive interne dell'ultima ora.

Aperti con orario continuato dalle 9 alle 19 gli Eurospar (punti vendita diretti Aspiag Service) di Asiago in via Rendola 28 e di Vicenza in viale Roma 1.

Aperti dalle 9 alle 13 gli Eurospar (punti vendita affiliati) di Cornedo Vicentino in via Monte Cengio 13, di Caldogno in via Milano e di Trissino in via Lora 9.

Chiusi gli Eurospar (punti vendita affiliati) di Schio in via Caile 9 e di Thiene in via Giotto 20.

Chiusi gli 8 punti vendita del supermercato Famila a Vicenza e provincia (Arzignano Baracca; Arzignano Diaz; Bassano del Grappa; Chiampo; Schio Santissima Trinità; Schio XX Settembre Vicena Parco Città, Valdagno).

Chiusi i 7 punti vendita del supermercato Ali' a Vicenza e provincia (Bassano del Grappa in via Cellini; Montebello Vicentino; Montegalda; Monticello Conte Otto; Rossano Veneto; Sovizzo; Vicenza).

Chiusi i 13 punti vendita dei supermercati A&O (Gruppo Unicomm) sul territorio berico (Arsiero; Barbarano Vicentino; Malo; Marostica; Nanto; Nove; Sandrigo; Thiene; Torrebelvicino; Vicenza Sant'Agostino; Vicenza Laghetto; Vicenza San Pio X; Zugliano) saranno aperti mezza giornata dalle 9 alle 13, mentre gli altri 5 punti vendita A &O (Breganze; Bolzano Vicentino; Cornedo Vicentino; Longare; Vicenza Cà Balbi) saranno chiusi.

Chiusi i 12 supermercati Coop sul territorio berico (Vicenza; Malo; Pove del Grappa; Piovene Rocchette; Valdagno; Chiampo; Brogliano; Schio Giavenale; Recoaro Terme; Marano Vicentino; San Vito di Leguzzano; Carrè), mentre saranno aperti il 2 Giugno dalle 9 alle 13, tranne i punti vendita di Chiampo, Carrè, Marano Vicentino, Schio Giavenale, Recoaro Terme e San Vito di Leguzzano.

Chiuso il supermercato Spak (Gruppo Vega) di Costabissara in Strada Statale Pasubio 9.

DISCOUNT A VICENZA E PROVINCIA:

Aperti dalle 9 alle 13 i 41 punti vendita del supermercato-discount Prix Quality sul territorio berico (Arzignano; Bassano 1 - viale Vicenza; Bassano 2 - via Brigata Granatieri di Sardegna; Belvedere di Tezze sul Brenta; Bolzano Vicentino; Caltrano; Camisano Vicentino; Cavazzale di Monticello Conte Otto; Dueville; Fara Vicentino; Lonigo; Marano Vicentino; Marola di Torri di Quartesolo; Marostica; Meledo di Sarego; Monte di Malo; Montebello Vicentino; Montecchio Maggiore; Montegalda; Nove; Noventa Vicentina; Olmo di Creazzo; Ponte di Mossano; Romano d'Ezzelino; Rosà; Sandrigo; Schio 1 - via Veneto; Schio 2 - via Fermi; Thiene; Torrebelvicino; Torri di Quartesolo; Trissino; Valdagno; Vicenza 1 - via Monte Zovetto; Vicenza 2 - via Monte Asolone; Vicenza 3 - via Dalla Scola; Vicenza 4 - via Industria; Vicenza 5 - via Riviera Berica 335; Vicenza 6 - via Riviera Berica 575; Vicenza 7 - viale San Lazzaro 43; Vicenza 8 - viale Anconetta 176).

Aperti dalle 9 alle 13 gli 11 punti vendita del discount D-Più nel vicentino: Vicenza in via Quadri 77; Vicenza in viale della Pace 244; Arzignano; Camisano Vicentino; Schio; Piovene Rocchette; Torri di Quartesolo; Schiavon; Sovizzo; Thiene.

Aperto il discont D-Più a Roana dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

Chiusi i 4 punti vendita del discount D-Più a Grisignano di Zocco, Cismon del Grappa, Villaverla, Rossano Veneto (salvo disposizioni interne differenti dell'ultima ora).

Chiuso il discount MD di Thiene in via Garziere (salvo disposizioni interne differenti).

Chiuso il discount LD Market di Sarego in via Manzoni 19/A (salvo disposizioni interne differenti).

Chiusi i 2 punti vendita del discount Penny Market ad Isola Vicentina in via Europa e a Valdagno in via Sette Martiri (salvo disposizioni interne differenti).

IPERMERCATI A VICENZA E PROVINCIA:

Aperti gli Ipermercati Tosano sul territorio berico dalle 8.30 alle 20 nei tre punti vendita di Montecchio Maggiore (viale Trieste 51), Cassola (via Papa Giovanni II, 21/22) e Cornedo Vicentino (via Pigafetta 42).

Aperti i 3 Interspar sul territorio berico: Vicenza in via Gallo a Borgo Berga (dalle 8 alle 20); Bassano del Grappa al Grifone Shopping Center in via Capitelvecchio 88 (dalle 8.30 alle 20) e Montecchio Maggiore in via Filippo Turati 4 (dalle 8 alle 20.30).

Chiuso l'Interspar di Vicenza in viale Mercato Nuovo.

Chiusi i 5 Aliper del vicentino (Bassano del Grappa in via San Giovanni Bosco; Camisano Vicentino; Cusinati di Tezze sul Brenta; Dueville; Ponte di Barbarano) con orario continuato dalle 9 alle 20, come negli altri festivi della domenica.

Chiuso il Famila Superstore di Creazzo in via Ortigara 1.

Chiuso l'Ipermercato Rossetto al centro commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo in via Pola 20.

Chiuso l'Ipercoop di Schio in via Luidi Dalla Via 9 (aperto solo il 2 Giugno dalle 9 alle 13).

NEGOZI A VICENZA E PROVINCIA:

Aperto Grancasa e Granbrico a Torri di Quartesolo in via della Scienza 52 solo di pomeriggio dalla 15 alle 19.30

Aperto Media World di Bassano del Grappa al Grifone Shopping Center dalle 9 alle 21.

Chiuso Media World di Vicenza al Centro Commerciale Palladio.

Chiuso Decathlon a Torri di Quartesolo in via Vedelleria 3.

Chiuso Leroy Merlin a Torri di Quartesolo in via Brescia 19.

Aperti i due punti vendita di Rizzato Calzature a Vicenza (Strada Statale Marosticana 24) e a Schio (via Luigi Dalla Via 7/C) con orari 10-13 e 15-19.30.

Aperti i 3 punti vendita della catena di abbigliamento "H&M" nel vicentino con orari diversi: a Vicenza in corso Andrea Palladio 72 (dalle 11 alle 20), di Bassano del Grappa al Grifone Shopping Center in via Capitelvecchio 88 (dalle 9 alle 20) e di Bassano del Grappa in via Roma 48 (dalle 15 alle 20).

Chiuso il punto vendita della catena di abbigliamento "H&M" di Vicenza al centro commerciale Palladio.

Aperti i 3 punti vendita di PittaRosso nel vicentino con orari diversi: al Grifone Shopping Center di Bassano del Grappa in via Capitelvecchio 88 (dalle 9 alle 20), a Thiene in via dei Quartieri (9.30-20) e a Montecchio Maggiore in viale Trieste (9-21).

Chiuso il punto vendita di PittaRosso alla Galleria Parco Città di Vicenza.

Chiusi i 5 punti vendita Trony sul territorio berico a Vicenza in Strada Marosticana 24, a Schio via Paraiso 42, a Trissino in via del Commercio 2, a Cassola in via Valsugana 94 e a Ponte di Barbarano Vicentino in via del Commercio 8 (salve dispozioni e direttive interne dell'ultima ora).

Chiusi i negozi "Sorella Ramonda" ad Altavilla Vicentina in viale Trieste (abbigliamento) e in via Nogara 2 (calzature) e a Schiavon in via Marconi 6.

Chiusi i 3 negozi "Monomarca Benetton Undercolors" di Bassano del Grappa in via Roma 24, via Roma 29 e via Roma 17.

Chiusi i 4 punti vendita di "Io Bimbo" nel vicentino (Altavilla Vicentina, Cornedo Vicentino, Cassola, Vicenza 1 in Strada Statale Marosticana 24, Vicenza 2 in via Scolari 3/E).