Roberto Balbo: è uscito "L'estate che avanza", il nuovo singolo del cantautore vicentino, un brano che celebra l'amore in tutte le sue sfumature

È disponibile su iTunes, Spotify, tutti gli altri store digitali e piattaforme streaming “L’ESTATE CHE AVANZA”, il terzo singolo del giovane cantautore vicentino ROBERTO BALBO (Arzignano, classe 1990).



Il brano, contenuto nell’album d’esordio dell’artista dal titolo “LA ROTTA IMPREVISTA”, è già in rotazione radiofonica. “L’ESTATE CHE AVANZA” è un singolo pop d’autore, dal sound estivo, che celebra l’amore in tutte le sue sfumature, l’amicizia, la voglia di godersi, in compagnia, la propria giovinezza e un’estate (o meglio quello che ne resta) spensierata. Il brano è stato scritto da Roberto Balbo insieme all’autore veronese Stefano Paviani. «L’ESTATE CHE AVANZA è un racconto spontaneo – afferma Roberto Balbo – di un’estate indimenticabile e un po’ pazza, trascorsa con amici. Un’estate in cui si sono sperimentati non solo nuovi amori, ma anche delusioni, feste e vizi. L’argomento principale del brano rimane però l'amore in tutte le sue sfumature. Dalle coppie di fatto all'amore per i propri vizi e le proprie passioni».



Il colorato e divertente videoclip del singolo è disponibile al seguente link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KFn4wf6w784 Roberto Balbo è un giovane cantautore e autore di brani per altri artisti come “Mezzo Respiro” presentato al Festival di Sanremo 2016 dai Dear Jack. “LA ROTTA IMPREVISTA” (ThisPlay Music), album d’esordio dell’artista, contiene 6 brani pop d’autore originali e poetici: 1- Pensa Marta, 2- Le 12 case del cielo, 3- L’estate che avanza, 4- Siamo in orbita, 5- La rotta imprevista, 6- Parola di clown Influenzato da artisti come Niccolò Fabi, Francesco De Gregori ed Ermal Meta, Roberto Balbo è un cantautore da tenere d’occhio.