Zuppa di Asiago Stagionato DOP

La ricetta di Asiagocheese

Ingredienti per 2 persone

200 grammi di Asiago Stagionato DOP

20 grammi di scalogno

20 grammi di sedano

Brodo di carne qb

Timo, maggiorana, rosmarino

Olio extravergine d’olivasale qb

Preparazione

Preparate il brodo di carne di manzo e/o di gallina. Fatelo sgrassare per affioramento. Tostate le verdure in poco olio extravergine d’oliva. Unite gli odori e aggiungete l’Asiago Stagionato DOP tagliato a pezzetti e il brodo quanto basta. Frullate il tutto e passatelo alla chinoise o in un colino a trama fitta. Scaldate e servite.