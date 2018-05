Vicenza: dove mangiare messicano in città

Ingredienti semplici e sapori decisi hanno reso la cucina messicana popolare in tutto il mondo e anche a Vicenza non mancano i locali per assaggiare tortillias e chili di buona qualità. Il rischio di incappare nel piatto troppo piccante o in un tacos appena uscito dal congelatore, però, è sempre dietro l'angolo, mai come in questo caso occorre dunque saper scegliere. Ecco alcuni consigli.

Il Covo del ribelle.

Fajitas e nachos in locale informale con tavoli e sedie di legno tra sombreri e stoffe alle pareti colorate. Buon cibo, vasta scelta e menù per tutte le tasche hanno reso il ristorante di viale della Pace 307 a San Pio X il tempio vicentino del cibo messicano. Il locale è anche consigliato alle compagnie numerose, grazie ad una buona organizzazione e a dei menù studiati per assaggiare un po' di tutto senza spendere molto. Grande attenzione anche per i vegetariani con un vasto assortimento di piatti dedicati a loro e con il piccante non si rischia, per ogni piatto è indicata la potenza del sapore. Da non perdere la sangria della casa.

I prezzi partono dai 25 euro a persona a seconda dei piatti e del bere.

Orari: da lunedì a sabato dalle 19:00 alle 2:00, domenica dalle 19:00 a mezzanotte

Hot Cactus

Sempre in viale della Pace, al numero 318, davanti alla caserma Ederle, è uno dei ristoranti più sottovalutati della città. Colori accesi e arredo spartano nascondono una cucina di buon livello, con un menù più selezionato rispetto a gli altri "messicani" dela città. La scelta non vastissima in questo caso non è uno svantaggio: meglio pochi piatti buoni, che tanti mediocri.

I prezzi salgono leggermente, per una cena accompagnata da un aperitivo e una birra si spende in media 25 euro.

Aperto tutti i giorni dalle 19:00 alle 23:30

La Cueva

La grande terrazza e il vasto menù rendono il ristorante di via Giovanni Lanza l'ideale per feste e ritrovi di gruppo. L'atmosfera è quella del ristorante tipico, con musiche e colori a tema. Il menù, quasi 80 piatti, sconfina speso nel Tex-mex ossia quella particolare fusione di sapori che unisce la cucina americana a quella messicana. vasta scelta anche per il menù d'asporto.

Prezzi a partire da 20 euro.

Orari: tutti i giorni dalle 19 a mezzanotte.

Papajoe's

Non esclusivamente un ristorante messicano in quanto si può trovare anche pizza e altre pietanza. Papajoe's si trova in pieno centro storico, all'inizio di Corso Palladio al numero 7. Il ristorante offre piatti tex-mex in posto vivace con mattoni a vista, colonne colorate e dettagli messicani alle pareti.

Anche qui il prezzo parte dai 20-25 euro

Orari: sabato e domenica 18:00 - 02:00, lunedì 12:00 - 14:30 chiuso a cena, martedì mercoledì, giovedì, venerdì 12:00 - 14:30 / 18:00 - 23:30