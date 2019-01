La cucina stellata a 25 euro, l'iniziativa JRI: ecco dove

I JRE lo avevano preannunciato al XXV° Congresso Nazionale, e ora diventa realtà: “#tavola 25”, la campagna promozionale che avvicina i giovani alla cucina d’autore abbattendo la barriera del prezzo, è ormai operativa.

Nel 25° compleanno dell’associazione infatti, con la partnership di Tenute Marchesi Antinori, è stata lanciata questa attività tesa a consentire a giovani – maggiorenni – fino a 25 anni di età di prenotare ogni sera un tavolo fino a 4 ospiti in uno dei ristoranti JRE aderenti per godere appieno della grande cucina JRE.. Per tutti gli Under 25: 3 portate e 3 calici di vino di Marchesi Antinori a 25 euro.

Gli chef JRE che hanno deciso di abbracciare il progetto #tavola25 sono 36, tra i quali anche due vicentini. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito www.tavola25.it

Ecco l.elenco completo

NEL VICENTINO

Trequarti, Val Liona (VI)

La Locanda di Piero, Montecchio Precalcino (VI)

IN VENETO

L'Artigliere, Isola della Scala (VR)

IL RESTO

Riva, Ponte dell'Olio (PC)

L'Erba del Re, Modena

Ristorante Marconi, Sasso Marconi (BO)

Magnolia, Cesenatico (FC)

L'Arcade, Porto San Giorgio (FM)

La Perla del mare, San Vincenzo (LI)

La Leggenda dei Frati, Firenze

Trippini, Civitella del Lago (TR)

La Parolina, Trevinano (VT)

All'Oro, Roma

Fernanda, Roma

L'angolo d'Abruzzo, Carsoli (AQ)

Casa Elodia, L'Aquila

Villa Maiella, Guardiagrele (CH)

Al Metrò, San Salvo Marina (CH)

Vairo del Volturno, Vairano Patenora (CE)

Il Capriccio, Vieste (FG)

Quintessenza, Trani (BT)

Al Fornello da Ricci, Ceglie Messapica (BR)

La Capinera, Taormina (ME)

Magorabin, Torino

Innocenti Evasioni, Milano

Daniel, Milano

Antica Osteria Magenes, Barate di Gaggiano (MI)

Albergo Ristorante Colonne, Sacromonte di Varese (VA)

I Castagni, Vigevano (PV)

Frosio, Almè (BG)

The Market Place, Como

Lanterna Verde, Villa di Chiavenna (SO)

Dolada, Pieve d'Alpago (BL)

Kirchsteiger, Foiana di Lana (BZ)