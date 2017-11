Zafferano: l'oro rosso alla conquista del Veneto

Lo zafferano alla conquista del Veneto. Sono sempre più i pionieri imprenditori veneti dediti alla coltivazione dell’oro rosso, l’alimento più costoso al mondo (il prezzo degli stimmi di zafferano oscilla tra i 20 e i 30 mila euro al kg), originario dell’Asia Minore e introdotto in Italia nel XIV da un monaco abruzzese.

Le principali realtà produttive dello zafferano si trovano nel centro-sud, ma da qualche anno anche in Veneto si sta affermando la tendenza della coltivazione dei bulbi di Crocus Sativus, una coltura fino a poco tempo fa pressoché sconosciuta in regione. Piccoli imprenditori, spesso espressione del fenomeno del “ritorno all’agricoltura”, che hanno trovato in alcuni specifici areali veneti le condizioni pedo-climatiche per coltivare questa pregiata spezia.

FILIERA A KM ZERO