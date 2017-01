Vellutata di ceci con gamberi

La ricetta di Butta la pasta

Ingredienti per 4 persone

500 grammi di ceci lessati (quelli in scatola vanno bene)

500 grammi di gamberetti o code di gambero

sale e pepe q.b.

4 cucchiai di olio extravergine d'oliva

1 cipolla

2 bicchieri di brodo vegetale

2 cucchiai di brady o cognac

1 spicchio di aglio

Preparazione

Frullate i ceci con il frullatore ad immersione fino a formare una purea. In una padella fate imbiondire una cipolla tritata a rondelle sottilissime.

Versate la purea di ceci, diluite con il brodo e aggiustate di sale e pepe. Continuate la cottura fino a quando la vellutata raggiungerà il grado di consistenza desiderato. Lavate i gamberi, privateli del filo nero intestinale.

Fateli rosolare per 5 minuti in padella con l'aglio in camicia, sale e pepe e 2 cucchiai di olio. Bagnate con il brandy. Continuate la cottura a fuoco dolce fin quando il brandy sarà totalmente evaporato.

Versate la vellutata in piatti fondi. Adagiate in ogni piatto 1 cucchiaio di gamberi, un filo di olio a crudo, una spolverata di pepe macinato.