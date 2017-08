Valli del Pasubio, la miglior sopressa è di Mirko Zanetti

Già vincitore due anni fa, il 42enne Mirko Zanetti si è aggiudicato il premio per il miglior insaccato alla "Sagra della Sopressa 2017" di Valli del Pasubio, un'edizione speciale visto che si trattava della cinquantesima

La prima risale al 1960 e, dopo alcuni anni di interruzione, l'A.S. Valli la riavviò negli anni Settanta con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Dal 1982 invece è gestita dalla Pro Loco del paese.

Il giorno di Ferragosto il paese festeggerà mezzo secolo di storia con degustazioni di "Sopressa De.Co. di Valli"; "Mercatini di Artigianato Artistico" in centro storico con negozi aperti fino alle 23; spettacolo di magia per bambini e famiglie; ballo liscio con l'orchestra "Renato Rizzi e Gli Incontri"; "Tombola in Piazza" con montepremi di 2000 euro; spettacolo pirotecnico alle 23.30.

Il vincitore di quest'anno, Mirko Zanetti, operaio di Valli, ha dedicato la seconda vittoria dopo quella del 2015 al padre Giuseppe e allo zio Mario, già vincitori di diverse edizioni passate.