Una leccatina e il bacalà farà il giro d'Italia

Poste Italiane ha deciso di onorare così il piatto simbolo di Vicenza. L’emissione è prevista il 1° marzo 2017 e coincide con l’anniversario dei trent’anni dalla fondazione della Confraternita del Bacalà alla Vicentina.



Il valore sarà di 95 centesimi di euro, pari all’attuale tariffa ordinaria per la spedizione di una lettera. Il francobollo, che riporta in primo piano un bel piatto fumante di bacalà con la polenta di mais, fa parte della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” di Poste italiane. La presentazione ufficiale del valore bollato è avvenuta oggi nella Sala degli Stucchi del Comune di Vicenza, alla presenza dell'assessore alla semplificazione e innovazione tecnologica Filippo Zanetti, di Pietro La Bruna, responsabile nazionale Filatelia di Poste Italiane, di Luciano Righi, presidente della Confraternita del Bacalà alla Vicentina. Erano presenti anche Giuliano Stivan, sindaco di Sandrigo, Fausto Fabbris, vicepresidente della Confraternita del Bacalà alla Vicentina e presidente della Pro Loco di Sandrigo, e Gianfranco Bedendo, direttore di Poste Italiane per Vicenza e provincia.