Torta sofficissima alla crema di limone

Tratto da Le Ricette della nonna

Ingredienti

4 uova

200 grami di zucchero

250 grami di farina 00

80 grammi di fecola

120 grammi di olio di semi

120 grammi di acqua tiepida

la scorza di un limone

il succo di 1/2 limone

1 bustina di lievito



per la crema

3 tuorli

3 cucchiai di fecola

4 cucchiai e 1/2 di zucchero

300 gr di latte

la scorza e il succo di un limone



Preparazione

Preparate come prima cosa la crema seguendo la ricetta della crema al limone. Quindi mettetela in un recipiente, copritela con della pellicola facendola aderire alla superficie della crema e fate riposare in frigo.

Passate ora alla torta: montate le uova con lo zucchero fino a quando non saranno chiare e spumose. Aggiungete quindi l’olio poco alla volta, facendolo incorporare bene. Unite anche l’acqua, la scorza e il succo di limone. Amalgamate bene e aggiungete anche la farina setacciata alla fecola e al lievito.

Imburrate e infarinate una teglia da 22 cm di diametro. Versateci dentro l’impasto, quindi distribuiteci uniformemente sopra la crema al limone con l’aiuto di un cucchiaio o di una sacca da pasticcere.

Cuocete in forno caldo statico a 180 °C per 40 minuti. Fate sempre la prova stecchino prima di sfornare la torta.

Al termine della cottura sfornate la torta alla crema di limone e fatela raffreddare in teglia prima di sformarla.