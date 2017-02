La ricetta di La cucina italiana

Ingredienti

250 grammi di miele millefiori

200 grammi di farina di cocco

125 grammi di burro

100 grammi di farina 00

8 grammi di lievito in polvere per dolci

4 uova

sciroppo di acero

panna fresca

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta morbida al cocco, montate le uova a lungo con una frusta elettrica, finchè non diventano chiare e spumose. Incorporatevi poi la farina di cocco, il burro fuso, il miele e per ultimi la farina 00 e il lievito.

Imburrate e infarinate una tortiera da 24 cm di diametro, versatevi il composto e infornate a 180 °C per 15. Abbassate il forno a 165 °C e cuocete per altri 15′.

Sfornate la torta, lasciatela raffreddare, sformatela e servitela con panna montata, dolcificata con sciroppo di acero.