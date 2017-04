Torta di pane carasau con erbette e lardo

1) Pulisci le erbette, lavale e lessale per 5 minuti in poca acqua bollente salata. Dopodiché, scolale, strizzale e tritale insieme.

2) Passa le erbette in una padella dove avrai già fatto rosolare la cipolla tritata con 2 cucchiai d’olio. Cuoci per 5-7 minuti a fiamma moderata, aggiungi una macinata di pepe e regola di sale durante la cottura. Quando le erbette sono pronte, lasciale intiepidire, quindi aggiungi il grana grattugiato e un uovo sbattuto con pepe e un pizzico di sale. Amalgama bene gli ingredienti. Prepara poi un trito di lardo e rosmarino.

3) Rivesti uno stampo con carta forno oleata e disponi all’interno – facendolo sbordare – un foglio di pane carasau che avrai precedentemente spennellato con del latte, per farlo ammorbidire. Copri il pane con uno strato di erbette e uno di lardo, quindi distribuisci sul ripieno un foglio di pane carasau fatto a pezzi e ammorbidito nel latte.

4) Ripeti il procedimento creando altri strati di erbette, lardo e pane spezzettato fino a esaurire gli ingredienti. Ripiega ora all’interno della teglia il pane che sborda e spennella con un po’ d’olio. Copri lo stampo con un foglio di alluminio a campana e cuoci per 20-25 minuti in forno a 180°. Trascorso il tempo, togli lo stampo dal forno, elimina l’alluminio e prosegui la cottura per altri 10-12 minuti, aumentando la temperatura a 200°. (da Salepepe)