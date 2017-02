Tratto da Ricette dal mondo

Ingredienti

300 grammi di mandorle (senza pellicina o farina di mandorle)

300 grammi di carote viola

150 grammi di zucchero

100 grammi di farina 00

4 uova

la scorza grattugiata di limone

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale



Preparazione

Mettere le mandorle pelate in un mixer e polverizzatele. Poi spuntate e pelare le carote, poi tagliatele a pezzi e mettetele in un mixer. Frullatele bene, ottenendo una grana piuttosto fine.

In una ciotola mettete lo zucchero e le uova e lavorate con una frusta elettrica di uno sbattitore o di una planetaria, fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungete la farina, un pizzico di sale e il lievito e lavorate ancora, per ottenere un impasto liscio e senza grumi. Unite anche le carote e le mandorle tritate e la scorza del limone grattugiata. Amalgamate bene tutto.

Versate l'impasto ottenuto in uno stampo a cerniera di 24cm di diametro ed infornare il dolce in forno statico preriscaldato a 180° per 50-60 minuti. Fate sempre la prova cottura con uno stecchino, quando lo stecchino è asciutto sfornate la torta e lasciatela raffreddare completamente prima di sformarla.

La vostra torta di carote viola è pronta, servitela con una spolverizzata di zucchero a velo.