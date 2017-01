Torta al caffè

La ricetta di Butta la pasta

Ingredienti

220 grammi di farina

80 grammi di fecola

200 grami Di zucchero semolato

3 uova

140 grammi di burro

1 arancia

250 ml di panna

2 cucchiai di caffè solubile

2 bustine di vanillina

1 bustina di lievito In polvere

20 grammi di zucchero a velo

Sale

Preparazione

Setacciate 200 gr di farina con il lievito e la fecola. Separate i tuorli dagli albumi mettendoli in due diverse ciotole, montate gli albumi con un pizzico di sale e poi conservateli in frigorifero.

Mescolate i tuorli con lo zucchero e la vanillina e montateli con la frusta, poi aggiungete la scorza d'arancia e mescolate. Sciogliete il burro e incorporatelo al composto di tuorli e mescolate ancora.

Aggiungete anche la panna liquida e incorporate pian piano la farina, mescolate con la frusta a velocità media. Poi prendete due cucchiai di composto e metteteli in una ciotola, mescolate con il caffè solubile e fatelo sciogliere bene. Incorporate il composto al caffè al resto dell'impasto e mescolate, incorporate gli albumi e mescolate ancora. Imburrate e infarinate una teglia e versate dentro il composto.

Cuocete la torta in forno preriscaldato a 170°C per 30 minuti. Sfornate, fate raffreddare e poi sformate su un piatto da portata, decorate con lo zucchero a velo o con la scorza d'arancia oppure non noccioline tritate o con la glassa al caffè.