Timballo di uova e cavolfiore

La ricetta di Buttalapasta

Ingredienti

8 uova

2 cipolle

1 cavolfiore

Una bustina di zafferano

Un cucchiaino di curry

100 grammi di parmigiano grattugiato

50 grammi di burro

Sale

Pepe

Preparazione

Tagliate in cimette il cavolfiore, lavatelo e lessatelo per un quarto d'ora in acqua bollente. Scolatelo e tenetelo da parte.

Tagliate a rondelle molto sottili le cipolle e soffriggetele in metà del burro, poi unite le cime di cavolfiore e insaporite con curry e zafferano.

Nel frattempo sbattete le uova, salate e pepate, e unite il parmigiano.Fate sciogliere l'altra metà del burro in una pirofila, disponete le cipolle e il cavolfiore, cospargete con le uova sbattute.

Infornate in forno preriscaldato a 180°C per 20 minuti. Servite tiepido.