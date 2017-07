Sushi, i ristoranti top a Vicenza

Non vi piacciono le abbuffate "all you can eat" e siete invece disposti a spendere di più pur di avere cibo di maggior qualità? Ecco i locali sushi di Vicenza che, sul web, riscuotono maggiore successo*.



ZUSHI (112 recensioni)

Ormai storico locale, situato in piazzale Fraccon 2, è sempre di tendenza tra i vicentini che su Google lo premiano nel rapporto tra numero di recensioni e voto medio. Si distingue dal punto di vista estetico per gli sgabelli bianchi, gli arredi grigio antracite e la cucina a vista. Nel giudizio degli utenti i prezzi non esattamente economici sono ampiamente compensati dalla qualità del cibo e dalla cortesia del personale. Tra i recensori che lo apprezzano anche il noto pasticcere Dario Loison che ricorda come il locale sia stato ideato da due amici veronesi e oggi può contare su una ventina di locali in Italia. Sono previste tra l'altro nuove aperture, tra le quali anche Miami.

Orari: ogni giorno 12-15 e 18.30-23.30 (domenica solo serale)

I-SUSHI (70 recensioni)

In viale Camisano 66 questo locale moderno e raffinato ha saputo farsi apprezzare dai vicentini sia per la qualità del cibo che per il servizio. Un po' meno forse per i prezzi. Anche in questo caso stiamo parlando di una catena di ristoranti (ben 28 in Italia) con una diffusione capillare nel Nord Est.

Orari: ogni giorno 11.30-14.30 e 18.30-00.00 (lunedì solo serale)

FURAI (60 recensioni)

Da diversi anni presente dietro la Basilica palladiana, in Piazza delle Erbe 9, offre tavolini all'esterno e una sala al piano inferiore apprezzata dai clienti per l'atmosfera rilassante. Il locale cattura sia per il cibo che per l'eleganza (e la posizione invidiabile), meno per i prezzi. Non tutti apprezzano le "influenze" cinesi. Non si presenta come parte di una catena ma come un ristorante singolo.

Orari: 12-15 e 19-00.00 (lunedì solo serale)

Meritano poi almeno una menzione i seguenti: Hong Kong (viale della Pace 186) e Jin Gu (viale Riviera Berica 447),

*Lista che tiene conto non solo della media dei voti raccolti dagli utenti Google, ma anche del numero di voti (su locali che vantano poche recensioni infatti è difficile formulare un giudizio attendibile).