Soufflè di astici

La ricetta di Buonissimo

Ingredienti

1 Astice da 500 grammi

5 cl cognac

10 cl panna fresca

5 cl salsa americana

50 grammi burro

50 grammi farina

1/4 l latte

5 uova

50 grammi formaggio grattugiato

q.b.Sale

q.b.Pepe

Preparazione

Fate cuocere l'astice per 12 minuti in una pentola, lasciatelo raffreddare, sbucciatelo e tagliatelo in grossi cubi.

Fare sciogliere una noce di burro in una padella, aggiungete i pezzi di astice, salate, pepate e fate dorare 3 minuti, versate il cognac, quindi fiammeggiate, aggiungete la crema e la salsa americana, rimescolate, aspettate l'ebollizione e ritirare dal fuoco.

Preparazione del soufflé: imburrare lo stampo per soufflè, mettere in forno a 200 °, rompere le uova separando il tuorlo.

Sciogliete il burro in una casseruola, aggiungete la farina, il latte e proseguite continuando a mescolare fino al completo ispessimento. Aggiungetevi ora il formaggio, il tuorlo, mescolate e toglietelo dal fuoco. Aggiungete ora il bianco dell'uovo sbattuto a neve.

Mettete ora l'astice nello stampo, versatevi sopra il composto, mettete in forno per circa 20 minuti e servite subito.