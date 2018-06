Mondiali 2018, mangiamoci la Serbia: Bocconcini di carne al cartoccio Hadzija's chevap

Tagliate la carne disossata in piccoli pezzi e salatela. Scaldate metà del burro a disposizione in una casseruola e rosolatevi la carne. Sbollentate i pomodori, quindi spellateli e togliete qualsiasi residuo di semi e tagliateli in cubetti.

Pulite le cipolle rosse e tritatele. Lavate i funghi e affettateli. Soffriggete le cipolle rosse nel burro rimasto fino a quando iniziano a prendere un colore dorato.

Aggiungete i funghi ed il prezzemolo e continuate a rosolare. A questo punto, aggiungete i pomodori e soffriggete il tutto insieme.

Alla fine aggiungete la carne, il sale e il pepe e continuate a cuocere a fuoco dolce fino a che si ottenga il composto della consistenza e sapore desiderato.

Adagiate un foglio di carta forno in una teglia da forno e versatevi dentro la carne. Coprite con dell'altra carta forno ed infornate. Una volta coperti i chevaps con la carta forno, cospargete di tuorlo le estremità del foglio di carta e incollatele.

Lasciate cuocere fino a che i chevaps non diventino croccanti.

Servite il piatto caldo ancora nel cartoccio.