Seppie ripiene al forno

La ricetta di Buttalapasta

Ingredienti

4 cucchiai olio extravergine d'oliva

4 cucchiai di pangrattato

800 grammi di patate

sale q.b.

2 spicchi di aglio

20 grammi di prezzemolo

pepe q.b.

Preparazione

Prima di iniziare a preparare il piatto iniziate a pulire le seppie, eliminando gli occhi, l'osso e le interiora. Privatele della pelle e lavatele per bene sotto l'acqua corrente per eliminare ogni tipo di impurità.

Dividete i tentacoli in due metà e tritatene una prima metà. Lavate le patate, sbucciatele e tagliatele a fettine sottili.

Sbucciate l'aglio e mondatelo, tritatelo quindi con il prezzemolo precedente lavato. Unite metà di questo trito con 2 cucchiai di pangrattato, pepate il tutto e aggiungetelo ai tentacoli tritati.

Iniziate a riempire con il composto appena creato le seppie, e, aiutandovi con uno stecchino, chiudete l'apertura del pesce in modo tale da non far uscire la farcia durante la cottura.

All'interno di una teglia da forno versate un bicchiere d'acqua salata, ponete le patate e i rimanenti tentacoli.

Sistemate quindi le seppie e cospargetele con il pangrattato rimasto e il restante trito di aromi. Cospargete con un po' di olio, ma senza esagerare.

Infornate il tutto a 180 °C per circa 40 minuti, girando di tanto in tanto le seppie e le patate, per favorire la loro cottura. Servite la preparazione quando è ancora molto calda.