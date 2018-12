Sa Mendula: la colazione in centro a Vicenza con le specialità della Sardegna

Il nome della pasticceria Sa Mendula già ci fa capire quello che ci aspetta all'interno. "La Mandorla", in rigoroso dialetto sardo come le numerose specialità che si trovano all'interno dell'unica pasticceria con specialità dalla Sardegna in centro a Vicenza.

Il bar-pasticceria si trova in Corso Antonio Fogazzaro 91 a Vicenza e, assieme alla caffetteria, offre una gamma vastissima di croissant "creativi" per la colazione. Ad esempio cornetti con vari gusti di marmellate, come arancia e zenzero, pesca e basilico, albicocca e rosmarino, frutti di bosco, lampone.In più variazioni con i gusti classici quali pistacchio, Nutella, cioccolato, crema sino ad arrivare alle brioches con miele e noci, mandorle e crema.,integrali e così via.

Senza parlare delle moltissime proposte di prodotti di pasticceria, da quella classica sino ad arrivare alla pasticceria siciliana e a quella sarda sia di pasta fresca che di mandorla. «Ho voluto proporre ai miei clienti i prodotti della mia terra - spiega Gavino, il titolare - prodotti fatti ancora tenendo fede alle ricette che la tradizione ha tramandato usando materie prime fresche e senza conservanti, usando solo mani (non macchinari per farli in serie) per la loro creazione. Proprio come li facevano le nostre nonne».

La pasticceria è aperta tutti i giorni tranne il lunedì (ma apertura straordinaria per la vigilia e Natale). Gli orari sono dalle 7,30 alle 21.