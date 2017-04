Rotolo con asparagi, prosciutto e Asiago dolce

Questo rotolo può essere utilizzato come piatto unico o per accompagnare l'apertitivo. C'è anche in versione vegetariana, sostituendo il prosciutto con uova o un altro tipo di formaggio.

Scaldate il burro e l’aglio, aggiungete gli asparagi puliti (e privati della parte del gambo più legnosa), soffriggete qualche minuto, poi aggiungete qualche cucchiaio d’acqua poco per volta e cuocete per altri 10 minuti, avendo cura che non si asciughino troppo.

Stendete la pasta sfoglia rotonda e, nel quadrato centrale, disponete i cubetti di Asiago per coprire quest’area immaginaria e poi di prosciutto cotto.

Nella metà bassa disponete gli asparagi (meglio se tiepidi) in senso orizzontale, salate e pepate a piacere. Tagliate una strisciolina di pasta dalla parte curva che eccede dal lato in basso (per fare una decorazione) e arrotolate verso l’alto. Bagnate i lembi di pasta che si sovrappongono con poca acqua per farli aderire meglio al resto del rotolo. Affrancate le estremità, come se faceste un pacchettino regalo, rimboccando la pasta nella parte interna e inferiore. Applicate le decorazioni bagnando sempre prima la pasta con i polpastrelli inumiditi e facendo piccole pressioni.

Spennellate tutta la superficie con un uovo intero per ottenere una superficie dorata e croccante e cuocete in forno caldo a 180 °C per 20/25 minuti o fino alla doratura desiderata. (Variante da Le ricette della nonna)