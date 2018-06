Romantico Carlo Cracco: "Mia moglie è tutto"

Rosa per me è tutto. Ha cambiato la mia vita in positivo, riuscendo a tirare fuori il meglio da me. Con lei sto bene, mi sento in sintonia, mi supporta e sopporta, mi tiene su

Carlo Cracco si racconta su Oggi, svelando particolari sulla sua vita post Masterchef: Lo chef vicentino, oltre che alla famiglia, si sta dedicando anima e corpo al suo ristorante: "Non lo considero affatto il mio punto di arrivo: quando credi in quello che fai tutto questo è normale. Io credo nel lavoro, ho una visione più ampia. Se voglio lasciare un “segno” è da qui che devo partire. Questo posto lo capisci se hai la capacità di soffermarti, di guardare oltre, bisogna farsi trasportare dall’armonia che lo avvolge. Per me è il sogno che diventa realtà" spiega a Oggi.