Risotto asparagi e Asiago

Per il riso: preparare il brodo vegetale in quantità circa doppia rispetto al riso ( ad esempio 70 gr di riso, circa 200 gr di brodo vegetale); tritare finemente uno scalogno di medie dimensioni e farne soffriggere metà; aggiungere il riso e il brodo. Lasciar cuocere per 15 minuti circa.



Per gli asparagi: tagliare le punte e, se sono grossi, tagliare a metà per il lungo il gambo e ridurli poi a cubetti. In un po' d'olio e scalogno, fra cuocere le punte prima e il resto degli asparagi poi.



Unire asparagi, riso, burro, Asiago stagionato grattuggiato e l'Asiago dolce in cubetti e mescolare. Aggiungere infine le punte.