Risotto allo zenzero

Ingredienti per 5 persone

400 grammi di riso superfino

1 radice piccola di Zenzero Fresco (4 cucchiai di zenzero In polvere)

1 limone

1 cipolla

1 dado per Il brodo

100 grammi di Parmigiano grattugiato

1 bicchiere di vino bianco

Preparazione

Pelate lo zenzero, per poi grattugiarlo.Pelate anche il limone, avendo cura di eliminare la parte bianca, e tagliate la buccia a julienne.

Sbucciate la cipolla e tritatene la metà finemente.

Fatela dorare in due cucchiai di olio in un tegame, aggiungete il riso e fatelo tostare per un paio di minuti.

Sfumate il riso con il vino bianco, lasciate evaporare per un altro paio di minuti e aggiungete il brodo, cuocendo il risotto normalmente.

A fine cottura aggiungete lo zenzero e il limone, mescolate e aggiungete il parmigiano grattugiato.

Servite subito.