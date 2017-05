Riso alle verdure e petali di rosa

Lavate la zucchina, raschiate la carota, pulite il sedano e tagliate tutto a dadini. Pulite il porro, tritate la parte bianca e rosolatela con poco olio, una noce di burro e un pizzico di sale. Mettetene da parte metà e unite la carota e il sedano. Dopo 3-4 minuti aggiungete i pisellini e i funghi. Cuocete ancora per 5 minuti e unite il pomodoro privato dei semi e tagliato a dadi. Salate, pepate e togliete dal fuoco.

Tostate il riso per 2-3 minuti in una padella antiaderente. Rosolate il soffritto di porro tenuto da parte in una casseruola con una noce di burro e aggiungete il riso tostato. Bagnate con un bicchiere di vino e fatelo evaporare.

Cuocete il risotto per 14 minuti versando 2 mestoli di brodo caldo, ogni volta che evapora, poi aggiungete le verdure preparate e 1-2 cucchiai di vino e cuocete per 3-4 minuti, unendo poco brodo caldo. Salate, pepate e mantecate con 20 g di burro e 2-3 cucchiai di parmigiano. Fate insaporire per un minuto e completate con i petali. (da Donna Moderna)