Mondiali 2018, mangiamoci l'Arabia Saudita: l'Hummus

Dopo aver scolato i ceci (conservando il liquido a parte) è necessario rimuovere la pellicina ad uno ad uno.

Mettere i ceci sbucciati nel mixer con lo spicchio d'aglio dando una prima frullata. Ora aggiungere due cucchiai di tahine (pasta di sesamo) e frullare ancora.

Continuando a frullare, diluire la crema con il liquido di conservazione dei ceci. Non servira' tutto, regolarsi fermandosi quando si sara' raggiunta la consistenza di una maionese.

Aggiungere un pochino di sale ed il succo di mezzo limone, rifrullare e mettere in frigo per qualche ora. Decorare con paprika dolce, un giro d'olio e qualche cece. Servire spalmato sul pane o sui crostini (o sul vero pane arabo, basso e non lievitato)

Da Cookaround