Mondiale 2018, mangiamoci la Germania: i Bretzel

INGREDIENTI

500 gr di farina di grano tenero “0”

250 ml di acqua tiepida

30 gr di burro

2 c.ini di sale

1 c.ino di zucchero

25 gr lievito di birra

sale grosso per la superficie

3 Cucchiai di Bicarbonato oppure Pasticche NaOH

PREPARAZIONE

Disporre a fontana nel centro fate sciogliere il lievito con un po’ d’acqua tiepida ed un cucchiaino di malto (o zucchero). Mescolare inglobando poca farina e lasciare riposare questo composto per circa 15 minuti. Dopodiché aggiungere il burro morbido ed il sale. Impastare a lungo.

Lasciare lievitare per circa 40 minuti in una ciotola rivestita di pellicola per alimenti e posta in un luogo tiepido. L’impasto dev’essere abbastanza compatto da poter essere poi lavorato senza che questo si attacchi alle mani.



Formare i Bretzel ricavando dei filoni lunghi circa 50 cm, più spessi in centro e assottigliati all’estremità e dargli la classica forma. Metterli su una placca unta e lasciarli riposare per una ventina di minuti a temperatura ambiente in modo che si gonfino leggermente, dopodichè posizionarli in frigorifero per circa un’ora. In questo modo si formerà una crosta più spessa che garantirà al Bretzel sfornato di avere un aspetto più lucido.



Ora la parte più difficile: preparare la soluzione di bicarbonato o NaOh e, qualora utilizzaste l’NaOH, facendo molta attenzione a non entrarvi in contatto con mani ed occhi, tuffarvi i bretzel, uno per volta. Lasciarli in immersione per circa 10 secondi ( se sono ben lievitati galleggeranno) e recuperarli con una paletta di acciaio forata.



Lasciarli scolare molto bene, poggiando la paletta forata, con sopra il bretzel, su un canovaccio che sia in grado di assorbire il liquido in eccesso e poi sistemarli via via su una teglia rivestita di carta forno. Incidere la superficie facendo un taglio nella parte più spessa nel senso della lunghezza e cospargere del sale grosso. Infornare a 200° finchè non diventano dorati e del classico colore del brezel tedesco, di solito ci mettono 20/25 min.