Ricette detox: Zuppa di lenticchie rosse, curcuma e zenzero

La ricetta di Sani per scelta

Ingredienti per 2 persone

1 cipolla grande

2 carote

1 gambo di sedano

4 tazze di acqua

sale

200 grammi di lenticchie rosse decorticate (meglio biologiche)

2 cucchiaini di curcuma (potente antiossidante)

20 grammi di zenzero fresco grattugiato

erbette aromatiche a piacere

Preparazione

Pulite, pelate e tagliate grossolanamente la cipolla, la carota e il sedano, versate tutto in una pentola capiente, aggiungete le tazze di acqua, due prese di sale grosso e fate bollire per circa 10 minuti, poi aggiungete le lenticchie che avete lasciato in ammollo per un paio d’ore, copritele e lasciatele cuocere per circa 30 minuti a fuoco medio.

Una volta cotte le lenticchie, frullate tutto con un mixer ad immersione, aggiungete la curcuma, lo zenzero grattugiato, le erbette che preferite, mescolate bene e servite!