Mondiali 2018, mangiarsi la Colombia: sfogliate di prosciutto e ananas

Ecco un secondo piatto fresco e perfetto per l'estate da servire anche come antipasto con frutta e affettato: sfogliate di prosciutto e ananas. Ecco la ricetta del sito specializzato http://colombiaentucorazon.weebly.com:



Ingredienti per 2 sfogliate

Pasta sfoglia

1 fetta di ananas

3 fette di prosciutto

50 grammi di formaggio cremoso o mozzarella.

1 uovo sbattuto per glassare

Zucchero (Opzionale)

Preparazione

Preriscaldare il forno a 180 gradi Celsius - 350 º Fahrenheit temperatura di marchio di gas 4.

Tagliare la sfoglia in quadrati.

Metti un po 'di formaggio, prosciutto e ananas a pezzi

Applicare un po 'di uovo sbattuto sui bordi.

Chiudere a triangolo con la punta della pasta e premere leggermente con una forchetta.

Fare alcuni tagli nell'interno del triangolo con un coltello affilato.

Glassare di nuovo con l'uovo e zucchero.

Cuocere in forno per circa 10-15 minuti o fino a quando sono leggermente dorate.

Rimuovere le sfogliate e mettere su una superficie sicura e lasciare raffreddare leggermente. Servire.