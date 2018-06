Mondiali 2018, mangiamoci l'Argentina: pescados con almendras

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 trote di medie dimensioni,

100 g di mandorle,

1 limone,

1 cipolla,

prezzemolo,

2 cucchiai d'olio,

sale,

1/2 bicchiere di latte,

1 tuorlo,

1 cucchiaino di farina,

1 peperoncino rosso

PREPARAZIONE

Pulite i pesci e farcite ciascuno con uno spicchio di limone, sale e pepe. Disponeteli in una teglia unta e cospargeteli di mandorle tritate, cipolla affettata sottilmente, olio e peperoncino pestato.

Mettete la teglia in forno per circa 1/2 ora, quindi estraetela e versate sui pesci un miscuglio di latte, farina e tuorlo d'uovo opportunamente salato.

Rimettete la teglia in forno e lasciate gratinare. Servite ben caldo con prezzemolo tritato.